У Раді зареєстровано ще один законопроект для захисту власників домашніх СЕС

У парламенті зареєстровано ще один законопроект, який захищає інтереси власників домашніх сонячних електростанцій, зокрема і побудованих на землі.

Про це повідомляє Союз активних споживачів і проз’юмерів у Facebook.

Зазначається, що законопроект №10333, розроблений Українською асоціацією відновлюваної енергетики та Союзом активних споживачів і проз’юмерів, дозволить вирішити проблеми малих домашніх СЕС, які виникли після прийнятий 8449-д.

Переваги законопроекту №10333

Він дозволить до кінця поточного року завершити і отримати "зелений" тариф для ГСЕС за правилами, які були до сумнозвісної #Поправки24.

"Саме такої прогнозованості державної політики нам всім не вистачало", - підкреслили у Союзі активних споживачів і проз’юмерів.

Також із 2020 року запроваджується пріоритетне стимулювання "малих" ГСЕС - до 10 кВт.

"Цього так хотіли прихильники малої розподіленої генерації, що не перевантажує електричні мережі", - підкреслили експерти.

Крім того, з 2020 року впроваджується можливість будувати великі ГСЕС без обмеження місця розташування - до 50 кВт.

"Якщо цим не зловживати, то "зелений" тариф знижується на 20% від діючої редакції закону. Діємо економічними стимулами, а не тотальними заборонами. Кожен зможе сам приймати рішення, коли і де йому вигідно побудувати ГСЕС", - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, новий законопроект передбачає технічне рішення проблеми встановлення НКРЕКУ "зелених" тарифів як для "старих", так і для нових ГСЕС/дВЕС і комбінованих ГСЕС + дВЕС, яка виникла після прийняття #Поправки24.

Нагадаємо, раніше Союз активних споживачів і проз’юмерів спільно з Українською асоціацією відновлюваної енергетики розробили технічний законопроект, який дозволить вирішити проблеми малих домашніх СЕС, які виникли після прийняття закону 8449-д.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

20 травня Порошенко підписав закон, який обріже прибутки власникам домашніх СЕС.

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

Економічна правда