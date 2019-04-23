НБУ перерахує до держбюджету 65 мільярдів

Рада Національного банку схвалила перерахування частини прибутку в розмірі 64,9 мільярда гривень до державного бюджету.

Про це написав голова ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

23 квітня Рада Національного банку затвердила річну фінансову звітність та кошторис регулятора за 2018 рік.

Затверджено зобов'язання Національного банку перед державним бюджетом за 2018 рік - 64,878 млрд гривень.

За результатами обговорення вирішено взяти до відома висновок аудиторської фірми "Делойт енд Туш ЮСК" про консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2018 рік.

Крім того, на засіданні було затверджено звіт про виконання кошторису адміністративних витрат за 2018 рік, затверджена консолідована фінансова звітність Національного банку за 2018 року, вирішено взяти до відома консолідований звіт про управління Національного банку за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Також прийнято рішення направити на формування загальних резервів власного капіталу Національного банку в сумі 3,5665 млрд гривень.

Нагадуємо:

У 2018 році НБУ перерахував до держбюджету 44,6 млрд грн.

Перший транш прибутку, отриманого за 2017 рік, НБУ перерахував до бюджету в квітні (15 млрд грн), другий - в травні (17 млрд грн), третій - в червні (6 млрд грн), четвертий - в серпні (6,6 млрд грн).

Економічна правда