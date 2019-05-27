Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 - 26,37 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,31 - 26,33 гривні;

Євро – 29,45 - 29,48 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,18 - 26,45 гривні. Євро купують за 29,22 гривні, продають за 29,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,24 - 26,29 гривні, євро - 29,36 - 29,45 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 27 травня на рівні 26,47 гривні.

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,34 гривні за долар.

Економічна правда