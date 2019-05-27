Нацбанк знизив курс гривні на 14 копійок
Понеділок, 27 травня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 27 травня на рівні 26,47 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,61 гривні (на 24 травня – 29,33 гривні).
Нагадуємо:
24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,34 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua