Нацбанк знизив курс гривні на 14 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 27 травня на рівні 26,47 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,61 гривні (на 24 травня – 29,33 гривні).

Нагадуємо:

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,34 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.

Економічна правда