Всі розділи
Укр / Рус

МАУ відновлює повітряне сполучення між Одесою та Вільнюсом

Понеділок, 27 травня 2019, 17:31

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" влітку відновлює авіасполучення Одеса-Вільнюс.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Одеса" в аеропорт "Вільнюс" на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

Подорож займатиме трохи менше двох годин.

Таким чином кількість прямих щотижневих регулярних рейсів МАУ, що пов'язують Україну і Литву, зросте з 14 до 17 у порівнянні з минулим роком, розповіли у компанії.

Розклад рейсів:

№ рейса

Напрямок

Відправлення

Прибуття

PS179

Одеса-Вільнюс

04:25

06:15

PS180

Вільнюс - Одеса

21:45

23:25


Квитки на рейси МАУ можна придбати на сайті авіакомпанії, через Контактний центр за телефоном (044) 581-50-50 або 566 (з мобільних телефонів в Україні), або в офісах уповноважених агентств авіакомпанії МАУ.

Нагадаємо:

Раніше МАУ збільшить частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.

А на початку квітня МАУ згорегувала літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX.

Також авіакомпанія у квітні змінила структуру тарифів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!