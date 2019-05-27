МАУ відновлює повітряне сполучення між Одесою та Вільнюсом
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" влітку відновлює авіасполучення Одеса-Вільнюс.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Одеса" в аеропорт "Вільнюс" на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.
Подорож займатиме трохи менше двох годин.
Таким чином кількість прямих щотижневих регулярних рейсів МАУ, що пов'язують Україну і Литву, зросте з 14 до 17 у порівнянні з минулим роком, розповіли у компанії.
Розклад рейсів:
|
№ рейса
|
Напрямок
|
Відправлення
|
Прибуття
|
PS179
|
Одеса-Вільнюс
|
04:25
|
06:15
|
PS180
|
Вільнюс - Одеса
|
21:45
|
23:25
Квитки на рейси МАУ можна придбати на сайті авіакомпанії, через Контактний центр за телефоном (044) 581-50-50 або 566 (з мобільних телефонів в Україні), або в офісах уповноважених агентств авіакомпанії МАУ.
Нагадаємо:
Раніше МАУ збільшить частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.
А на початку квітня МАУ згорегувала літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX.
Також авіакомпанія у квітні змінила структуру тарифів.
Економічна правда
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