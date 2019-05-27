МАУ відновлює повітряне сполучення між Одесою та Вільнюсом

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" влітку відновлює авіасполучення Одеса-Вільнюс.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Одеса" в аеропорт "Вільнюс" на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

Подорож займатиме трохи менше двох годин.

Таким чином кількість прямих щотижневих регулярних рейсів МАУ, що пов'язують Україну і Литву, зросте з 14 до 17 у порівнянні з минулим роком, розповіли у компанії.

Розклад рейсів:

№ рейса Напрямок Відправлення Прибуття PS179 Одеса-Вільнюс 04:25 06:15 PS180 Вільнюс - Одеса 21:45 23:25



Квитки на рейси МАУ можна придбати на сайті авіакомпанії, через Контактний центр за телефоном (044) 581-50-50 або 566 (з мобільних телефонів в Україні), або в офісах уповноважених агентств авіакомпанії МАУ.

Нагадаємо:

Раніше МАУ збільшить частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.

А на початку квітня МАУ згорегувала літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX.

Також авіакомпанія у квітні змінила структуру тарифів.

Економічна правда