Tesla почала блокувати деякі функції в Model 3

Tesla почала блокувати деякі функції у найбільш доступній модифікації електромобіля Model 3.

Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що раніше ця модель була доступна покупцям із технічно великим набором функцій, тобто водії фактично отримували модернізований автомобіль Standard Range Plus.

Тепер же Tesla починає продавати автомобілі Standard Range із заблокованими функціями.

Як зазначив один із власників Model 3, його нове авто "йшло з максимальною дальністю 220 миль, без автопілота, без карт у реальному часі, без протитуманних фар і з обмеженим обігрівом сидінь".

Поки не ясно, чи буде Tesla блокувати функції на вже проданих автомобілях у стандартній комплектації з включеними функціями Plus.

Як зазначає ITCua, програмне обмеження функцій може викликати роздратування у споживачів.

"Одна справа, коли покупець замовляє автомобіль без фізично встановлених протитуманних фар або системи підігріву сидінь. Зовсім інша ситуація, коли на апаратному рівні всі необхідні компоненти доступні, але ними неможливо скористатися через програмне обмеження", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, такий підхід може стимулювати власників авто звертатися до несертифікованих сервісів для нелегального розблокування функцій.

Або ж, коли вони звикнуть до хорошого, але потім позбудуться деяких функцій, власники Model 3 можуть бути більш поступливими в придбанні пакета Plus за додаткову вартість.

Нагадаємо:

25 травня в Києві відкрилася міжнародна виставка електрокарів Plug-In Ukraine, під час якої вперше в Україні презентують Tesla Rоadster.

Раніше повідомлялося, що Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет.

Економічна правда