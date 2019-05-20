Tesla може збанкрутувати за 10 місяців – ЗМІ

Американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет.

Про це стало відомо з листа засновника компанії Ілона Маска до своїх підлеглих, пише "Голос Америки".

Нещодавно компанія зібрала додатково 2,7 млрд доларів фінансування, але виробництво витрачає настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік, йдеться у зверненні Маска до працівників.

Щоб попередити банкрутство, Маск анонсував ініціативу з урізання витрат: спеціальні групи експертів шукатимуть, де зменшити видатки, включаючи запчастини автівок, зарплати і подорожі працівників та оренду приміщень.

Окремо, кожну статтю бюджету особисто переглядатимуть сам Маск та новий фінансовий директор компанії Зак Кіркгорн.

Медіа розмірковують, що, повідомивши про це працівників, Маск дав їм час на перегляд бюджетів своїх відділів: "Це важкі зміни, але це єдиний спосіб для Tesla стати фінансово стабільною і досягти успіху в нашій меті - допомогти зробити світ екологічно стійким".

Один з провідників руху з виробництва електрокарів не вперше затягує паски. Минулого червня Tesla звільнила 9% працівників, у січні - іще 7%.

Згідно із податковою декларацією компанії за 2018 рік, прибуток від проданих і зданих в оренду автомобілів Tesla становив 18,5 млрд доларів. Проте компанія все ще неприбуткова - чистий збиток сягнув 1 млрд доларів.