Українські фермери отримали 200 мільйонів доларів кредиту від СБ

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні кредиту в розмірі 200 мільйонів доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства.

Про це повідомило представництво Світового банку в Україні.

Головними цілями нової кредитної програми Світового банку є підвищення ефективності сільського господарства України, забезпечення більш адресної політики підтримки галузі, підвищення прозорості використання державних сільськогосподарських земель і розширення доступу малих та середніх фермерських господарств до експорту.

"Україна може прискорити свій економічний розвиток шляхом підвищення ефективності та зміцнення прозорості своєї сільськогосподарської галузі. Підвищення продуктивності сільського господарства на 30% могло б протягом наступних п'яти років збільшити ВВП на додаткові 4,4%", - повідомив директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сато Кахконен.

У Світовому банку зазначають, що сільськогосподарська продукція є однією з найбільших статей експорту України, тому розвиток агропромисловості, особливо малих і середніх фермерських господарств, сприятиме економічній стабілізації України.

Нагадаємо, раніше Світовий банк оцінив перспективи зростання економіки України: 50 років до рівня Польщі.

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Економічна правда