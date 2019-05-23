Світовий банк оцінив перспективи зростання економіки України: 50 років до рівня Польщі

У 2019 році в Україні прогнозується зростання економіки на рівні 2,7%, і щоб прискорити ці темпи, потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ. При збереженні наявних темпів країні знадобиться понад 50 років, аби досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

Про це йдеться у прес-релізі Світового банку.

Як зазначається у спеціальній доповіді Світового банку на тему: "Використання потенціалу економічного росту України", темпи економічного зростання в нашій країні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн.

Так, після 16% сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% - у 2018 році, пояснили експерти.

Із точки зору рівня ВВП на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, тобто перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії, додали у Світовому банку.

"ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності, приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році", - йдеться у доповіді.

Як прискорити темпи зростання економіки

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, щоб прискорити темпи зростання економіки - необхідне:

створення ринку земель сільськогосподарського призначення;

розділення природних монополій в енергетичному секторі;

посилення врядування у державних банках;

досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності.

Наразі ж довіра інвесторів стримується нерівномірним прогресом у реалізації реформ, невизначеністю, пов'язаною з виборами, та високою вартістю запозичень.

Якщо ключові реформи просуватимуться вперед, очікується, що економічний ріст може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% у 2021 році, зазначила Кахконен.

"Інакше, у разі зволікання з реформами, ріст економіки може уповільнитися до рівня нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість посилюється", - попередили у Світовому банку.

Макроекономічні ризики

Серед макроекономічних ризиків України експерти назвали ті, що пов’язані зі значними виплатами за держборгом, які припадають на 2019-2021 роки, та тиском з боку поточних видатків бюджету.

"Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від міжнародних фінансових установ та ринків капіталу та подальшого зміцнення системи державних фінансів і досягнення цільового показника дефіциту бюджету", - пояснила Кахконен.

Щоб покращити якість держпослуг для українців, важливе впровадження розпочатих реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, державного управління та соціальної допомоги, додали у Світовому банку. Також важливо запровадити більш справедливу та сприятливу для економічного зростання податкову систему.

Експерти також підкреслили, що при збереженні наявних темпів економічного зростання, Україні знадобиться більше 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

"Хоча Україна і досягла прогресу у покращенні передумов для сталого зростання, розвиток економіки продовжує стримуватися незавершеною трансформацією, що призводить до низької продуктивності, надмірної залежності від експорту сировинних товарів, малої кількості прямих іноземних інвестицій, недостатньої глобальної економічної інтеграції та слабких інституцій", - зазначили у Світовому банку.

У майбутньому головна проблема України полягатиме не в тому, щоб досягти високого зростання наступного року або протягом кількох років, а, скоріше, в тому, щоб зробити економічне зростання швидшим, тривалішим і інклюзивнішим, зазначили експерти.

Нагадаємо:

Згідно з останнім економічним оглядом Світового банку для України, у 2018 році економіка зросла на 3,3%. Це зумовлено високим врожаєм та сприятливими умовами для росту внутрішнього попиту, в свою чергу, спричиненого зростанням заробітної плати, пенсій та грошовими переказами з-за кордону.

Як повідомлялося, Світовий банк на початку квітня погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

При цьому, згідно з документом, СБ зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року становитиме 7%.

Економічна правда