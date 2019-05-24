Гривня на міжбанку впала і піднялася
П'ятниця, 24 травня 2019, 17:55
24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,34 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,30 - 26,34 гривні;
Євро - 29,44 - 29,49 гривні.
Нагадуємо:
24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.
Економічна правда
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