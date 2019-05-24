Гривня на міжбанку впала і піднялася

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,30 - 26,34 гривні;

Євро - 29,44 - 29,49 гривні.

Нагадуємо:

24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.

Економічна правда