Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,33 гривні (на 23 травня – 29,38 гривні).

Нагадуємо:

23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.

Економічна правда