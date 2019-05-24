Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара
П'ятниця, 24 травня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки і встановив його на 24 травня на рівні 26,33 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,33 гривні (на 23 травня – 29,38 гривні).
Нагадуємо:
23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.
Економічна правда
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