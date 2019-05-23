Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
23 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,32 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,33 - 26,36 гривні;
Євро – 29,33 - 29,37 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,14 - 26,40 гривні. Євро купують за 29,10 гривні, продають за 29,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,23 - 26,30 гривні, євро - 29,32 - 29,42 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 23 травня на рівні 26,3 гривні.
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,26 - 26,30 гривні за долар.
Економічна правда
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