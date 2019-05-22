Уряд схвалив модель анбандлінгу "Нафтогазу"

Уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).

Про це повідомляється на сайті ПАТ "Магістральні газопроводи України".

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Уряду прийняти зміни до постанови КМУ №496 стосовно реалізації моделі "анбандлінгу", запропонованої на засіданні Координаційної Ради 16 травня 2019 року. Модель базується на принципі власності (OU), передбачає подачу заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди та отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу компанією ПАТ "МГУ", - йдеться у повідомленні.

Як прокоментували у МГУ, це рішення не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, прийняття Закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO (Independent System Operator).

"Довгоочікуване рішення дає можливість дійсно почати виконувати зовнішні зобов’язання України перед ЄС та, що головне, зобов’язання щодо створення лібералізованого ринку природного газу перед кінцевими споживачами, промисловістю та учасниками ринку. Хочемо окремо зазначити, успішна реалізація постанови і проекту анбандлінгу в цілому залежить від тісної співпраці з Нафтогазом задля створення незалежного оператора ГТС до 1 січня 2020", - зазначили у компанії.

У МГУ також нагадали, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зобов’язав розробити детальний покроковий план дій, скоординувати включення запобіжників з Європейською комісією, секретаріатом Енергетичного співтовариства, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.

У квітні "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.

Економічна правда