Мінфін із початку року залучив на внутрішньому ринку 147 мільярдів

Із початку 2019 року Міністерство фінансів залучило на внутрішньому ринку 147 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Завдяки цьому вдалось профінансувати держбюджет у запланованих обсягах. Протягом цього періоду зросли обсяги інвестування в ОВДП нерезидентів, комерційних банків та фізичних осіб", - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві додали, що ефективне управління державним боргом створило сприятливі умови для зниження ставки запозичень за короткостроковими ОВДП в гривні - з 19,5% до 18,5%.

Така тенденція, що спостерігалася з кінця квітня, була також зумовлена позитивними очікуваннями інвесторів, пояснили у міністерстві.

Окрім цього, 25 квітня відбулося зниження облікової ставки НБУ з 18% до 17,5%, додали у відомстві.

Портфель нерезидентів в ОВДП із початку року зріс більше ніж у 6 разів і наразі становить близько 39,7 млрд грн.

Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6 млрд гривень) і на сьогодні становить 9 млрд грн.

"Із загальної суми запозичень на внутрішньому ринку 37,2 млрд грн та 502 млн дол. залучено в інструменти, термін обігу яких довше одного року", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо:

9 квітня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Мінфін залучив до держбюджету 7,73 мільярда гривень, 13,48 мільйона доларів і 2,57 мільйона євро.

2 квітня Мінфін продав ОВДП на 10 мільярдів.

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