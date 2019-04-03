Мінфін продав ОВДП на 10 мільярдів
Міністерство фінансів 2 квітня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,772 мільярда гривень і 122 мільйони доларів.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 10,089 млрд грн.
Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 105, 189, 364 і 546 днів із середньозваженою дохідністю 19,5%, 19%, 18,5% і 18,25% річних, відповідно.
Кошти в доларах залучені на 120 і 365 днів з прибутковістю 6,5% і 7,25% річних, відповідно.
Нагадаємо, 26 березня Мінфін продав ОВДП на 5,48 мільярда.
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