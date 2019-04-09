Мінфін продав ОВДП на 8 мільярдів

Міністерство фінансів 9 квітня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 7,73 мільярда гривень, 13,48 мільйона доларів і 2,57 мільйона євро.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 8,163 млрд грн.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 119, 182, 357 і 714 днів із середньозваженою дохідністю 19,5%, 18,99%, 18,48% і 18,00% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучені на 358 і 469 днів з прибутковістю 7,25% річних, у євро - на 231 день із 4,60% річних.

Нагадаємо, 2 квітня Мінфін продав ОВДП на 10 мільярдів.

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