Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,09 - 26,11 гривні;

Євро – 29,1 - 29,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 - 26,3 гривні. Євро купують за 29 гривні, продають за 29,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,17 - 26,33 гривні, євро - 29,27 - 29,36 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.

Економічна правда