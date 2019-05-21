Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,09 - 26,11 гривні;
Євро – 29,1 - 29,12 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 - 26,3 гривні. Євро купують за 29 гривні, продають за 29,44 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,17 - 26,33 гривні, євро - 29,27 - 29,36 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і встановив його на 21 травня на рівні 26,2 гривні.
20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 гривні за долар.
Економічна правда
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