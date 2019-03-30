Мільйони фірми Онищенка вивели з–під арешту

Суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Відповідне рішення Солом'янський райсуду Києва ухвалив 19 березня.

Суддя Вадим Сенін скасував арешт 5 135 600 гривень статутного капіталу, який наклали майже рік тому.

На той момент фірма належала матері Онищенка – Іннесі Кадировій, яку разом із сином звинувачують у розкраданні газу, здобутого спільно із державним "Укргазвидобуванням".

Однак після арешту компанію переписали на швейцарській "Гесіс СА", а нещодавно, у березні 2019 року – на новостворену київську "Сеіл Компані".

Саме ця фірма і попросила суд скасувати арешт.

Наразі в реєстрі оприлюднена лише коротка версія рішення, тому невідомо, чим саме власники аргументували своє прохання та чому суд із ними погодився. Ухвала оскарженню не підлягає.

Арештовані гроші слідство передало в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту актвивів. Вони знаходились на депозитному рахунку. Якби остаточним вироком у справі проти Онищенка суд наказав би конфіскувати майно, накопичені на депозиті кошти пішли б до державного бюджету.

Компанія "Сеіл Компані", на яку переписали бізнес Онищенка, зареєстрована всього 3 місяці тому нібито для купівлі і продажу нерухомості.

Новим бенефіціаром "Майдан-Плази" є Слівчак Вадим Вікторович. Судячи з даних з відкритих джерел, Слівчак – 47-річний київський актор. Іншого бізнеса в нього немає, прописаний чоловік у багатоповерхівці Дарницького району Києва.

Компанія "Майдан-Плаза" володіє приміщеннями у центрі Києва за адресою Хрещатик, 27-Б. За версією слідства, саме там знаходився офіс злочинної організації Онищенка.

Цю нерухомість також арештовували, однак у квітні 2018 року суд скасував цей арешт.

Нагадаємо:

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Наразі справа Онищенка вже скерована до суду, перше засідання призначене на червень 2019.