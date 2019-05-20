Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,24 - 26,28 гривні;
Євро – 29,28 - 29,32 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,2 - 26,46 гривні. Євро купують за 29,17 гривні, продають за 29,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,27 - 26,31 гривні, євро - 29,34 - 29,47 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.
17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,37 гривні за долар.
Економічна правда
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