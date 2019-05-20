Росія затягує переговори про транзит газу — "Нафтогаз"

Росія не погодила проведення тристоронніх перемовин щодо укладання нового контракту про транзит газу до ЄС через українську газотранспортну систему у травні, на червень перемовини також не були узгоджені.

Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Враховуючи, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового Президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції щодо впливу виборів президента чи парламенту є лише виправданнями", - йдеться у повідомленні.

Вітренко припускає, що Росія чекає на рішення Данії щодо Північного Потоку-2, із якого буде зрозуміло, чи затримається його будівництво на півроку, чи він запрацює з 1 січня 2020 року, як заплановано.

"Нагадаю, тільки один з трьох варіантів проходження "Північного потоку-2", які зараз розглядає Данія, призведе до затримки з будівництвом. І навіть ця затримка не гарантує Україні збереження транзиту - РФ може свідомо піти на сценарій, коли вони просто обмежать поставки газу у Європу до контрактних мінімумів, це призведе до підвищення цін у Європі (і для України), і потім з позиції сили РФ буде тиснути на Європу щоб перешкоди для "Північного потоку-2" були усунені", - наголосив Вітренко.

На його переконання, для України важливо мати можливість скористатися передбаченим транзитним контрактом правом на перегляд тарифу у 2018-2019 роках для отримання компенсації за прискорену амортизацію та знецінення української газотранспортної системи як наслідок втрати транзиту з 2020 року. Для цього необхідно здійснити анбандлінг Нафтогазу за моделлю ISO.

"Відповідні позовні вимоги наразі визначені на рівні 11-14 мільярдів доларів США", - нагадав Вітренко.

Нагадаємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

Економічна правда