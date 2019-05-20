Праця ріелтора стане законною - Фонд держмайна

Фонд державного майна разом із фахівцями у сфері продажу нерухомості розробили проект закону "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості", що допоможе встановити загальні правила діяльності в цій сфері.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"На сьогодні відсутнє будь-яке законодавче регулювання брокерської діяльності, немає нормативної бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності в цій сфері. І головне - невизначено правові наслідки за порушення законодавства", - зазначив Трубаров.

За його словами, це спричинило появу на ринку "сірих" ріелторів, "діяльність яких є не завжди якісною і професійною, та інколи, навіть, шахрайством".

Трубаров підкреслив, що відповідно до закону, брокер - це "особа, яка має трирічний досвід роботи агента з нерухомості, успішно склала кваліфікаційний іспит, отримала кваліфікаційний сертифікат брокера з нерухомості та інформація про нього міститься в Держреєстрі брокерів із нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності".

"Провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості може виключно суб’єкт брокерської діяльності, який має у своєму штаті хоча б одного брокера з нерухомості", - додав в.о. голови Фонду.

Також, за словами Трубарова, закон передбачає наявність агента з нерухомості - помічника брокера.

"Агент повинен пройти професійну підготовку та отримати свідоцтво про проходження навчання", - додав він.

Окрім того, брокер зобов’язаний кожні три роки підтверджувати свою кваліфікацію шляхом складання іспиту.

"Кваліфікаційна підготовка здійснюватиметься навчальними центрами, створеними саморегулівними організаціями брокерів", - зазначив він.

При цьому регулювання брокерської діяльності в сфері нерухомості більшою мірою буде здійснюватися саморегулівними організаціями брокерів, підкреслив Трубаров.

Державне ж регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиметься Фондом держмайна, який матиме право анулювати дозвільні документи за порушення законодавства на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Остання і буде здійснювати контроль за діяльністю брокерів.

Нагадаємо:

Раніше в. о. глави Фонду держмайна розповів, скільки Україна заробила на приватизації з початку року. Так, за його словами, за перший квартал 2019 року від приватизації надійшло 184 мільйона гривень — у 5,4 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Також нагадаємо, що навесні в Україні запустили реєстр, за допомогою якого можна відстежувати інформацію про нерухомість.

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Економічна правда