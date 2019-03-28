Українці зможуть відстежувати інформацію про нерухомість онлайн
В Україні запустили реєстр, за допомогою якого можна відстежувати інформацію про нерухомість.
Про це повідомляється на сайті сервісу Опендатабот.
У відкритому доступі будуть договори купівлі-продажу, договори міни, дарування, спадковий договір, приватизація житла державної або комунальної власності.
Як перевірити інформацію про нерухомість?
Додати Опендатабот в Telegram, Viber, Facebook Messenger.
Ввести податковий номер (ІПН) власника або код компанії.
Дізнатися про майно, яке йому належить.
Також можна підписатися на зміну статусу об'єктів.
Більш детальна інформація доступна у виписці з реєстру. Ця послуга коштує 23 гривні і доступна безпосередньо в боті.
У виписці буде наступна інформація:
Повна інформація про об'єкт.
Інформація про власника.
Частки власності.
Підстава виникнення права власності.
Інформація про обтяження. Наприклад, чи знаходиться майно під заставою.
Економічна правда
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