Українці зможуть відстежувати інформацію про нерухомість онлайн

В Україні запустили реєстр, за допомогою якого можна відстежувати інформацію про нерухомість.

Про це повідомляється на сайті сервісу Опендатабот.

У відкритому доступі будуть договори купівлі-продажу, договори міни, дарування, спадковий договір, приватизація житла державної або комунальної власності.

Як перевірити інформацію про нерухомість?

Додати Опендатабот в Telegram, Viber, Facebook Messenger.

Ввести податковий номер (ІПН) власника або код компанії.

Дізнатися про майно, яке йому належить.

Також можна підписатися на зміну статусу об'єктів.

Більш детальна інформація доступна у виписці з реєстру. Ця послуга коштує 23 гривні і доступна безпосередньо в боті.

У виписці буде наступна інформація:

Повна інформація про об'єкт.

Інформація про власника.

Частки власності.

Підстава виникнення права власності.

Інформація про обтяження. Наприклад, чи знаходиться майно під заставою.

Економічна правда