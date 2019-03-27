Запрацював портал контролю за фінансуванням ремонту доріг

В Україні запустили в роботу портал, завдяки якому можна стежити за фінансуванням будівництва та ремонту доріг.

Спільну розробку 26 березня представили Міністерство інфраструктури та офіс ефективного регулювання (BRDO), повідомляється на сайті останнього.

На порталі можна побачити, як витрачаються бюджетні гроші на ремонт доріг у різних областях, які тендери оголошуються тощо.

Зокрема, на новому порталі можна знайти інформацію про таке:

Ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення.

Кошти, витрачені на безпеку руху.

Тендери, які були оголошені та проведені в областях.

Гроші, які фактично були витрачені замовниками.

"Водії та громадськість отримують доступ до інформації щодо кожної дороги на карті – що заплановано, скільки це коштує, хто проводить роботи, хто відповідає за поточний стан, можливість зворотного зв'язку. Бізнес отримує інформацію про плани будівництва/ремонту доріг, замовників і тендерів", – зазначається у повідомленні організації.

За даними BRDO, в 2018 році на українські дороги витратили понад 35 млрд грн. Однак більша частина доріг (близько 95%) залишається в незадовільному стані. При цьому 40% – вимагають повного відновлення.

Кожен автомобіліст із кожного літра палива сплачує 0,21 євро акцизного збору, зазначають в організації. Із них 0,16 євро направляються в Дорожній фонд, звідки 35% йдуть на місцеві дороги, 60% – на траси державного та міжнародного значення, 5% – на фінансування безпеки руху.

На порталі є калькулятор, де водій може порахувати, скільки збору він заплатить, заправляючи машину, і куди підуть ці гроші.

Нагадаємо, Дорожній фонд запрацював в Україні у січні минулого року. Він контролює цільове фінансування будівництва, ремонту та утримання доріг державного і місцевого значення.

Місцеві мережі автодоріг перейшли під управління місцевих органів влади (обласних держадміністрацій).

"Укравтодор" відповідає тільки за дороги державного і міжнародного значення.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році "Укравтодор" планує відновити від 1500 до 1800 кілометрів доріг, що відповідає рівню минулого року.