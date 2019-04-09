Гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 8 квітня – 30,07 гривні).

Нагадуємо:

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,70 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда