Гривня продовжує зміцнюватись
Вівторок, 9 квітня 2019, 08:54
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 8 квітня – 30,07 гривні).
Нагадуємо:
8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,70 гривні за долар.
8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,68 гривні за долар.
Економічна правда
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