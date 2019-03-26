Vodafone повернув щомісячну абонплату, не дочекавшись рішення АМКУ

"Vodafone Україна" офіційно з 22 березня 2019 внесла зміни до своїх тарифних планів, змінивши розрахунковий період із чотирьох тижнів на один місяць.

Про це повідомила Державний уповноважений АМКУ Марія Процишен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, йдеться про такі тарифні плани як Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а також Vodafone Family і Vodafone Family Plus", - зазначила вона, наголосивши, що ще низку тарифних планів оператора переведено в архів, а за іншими тарифними планами з 4-тижневим розрахунковим періодом компанія планує ухвалити рішення найближчим часом.

Антимонопольний комітет України 15 квітня проведе завершальні слухання щодо розрахункового періоду в чотири тижні, раніше встановленого "великою трійкою" операторів мобільного зв'язку в своїх тарифних планах.

Як повідомила Процишен, "Київстар" відстоює свої позиції щодо чотиритижневого розрахункового періоду, хоча, по суті, визнає, що її внутрішні правила надання телекомунікаційних послуг не розмежовують повністю поняття абонплати та плати за пакет послуг.

Компанія lifecell, за словами держуповноваженого АМКУ, з моменту відкриття справи не надала комітету додаткової аргументації на підтвердження своєї позиції, яка полягає в тому, що оператор може змінювати розрахунковий період.

Процишен також зазначила, що відповідною постановою Кабінету Міністрів встановлено, що "розрахунковим періодом є поточний календарний місяць" без прив'язки до абонплати. Також постанова передбачає можливість операторів змінювати/встановлювати тарифи, наповненість тарифного плану конкретним переліком послуг, а також термін дії тарифних планів або послуг.

"Додатково зазначу, що дрібні оператори мобільного зв'язку встановлюють своїм розрахунковим періодом виключно місяць і не поділяють позицій великих операторів стосовно звуженого тлумачення норм вищезазначеної постанови Кабміну, що давало б можливість змінювати розрахункові періоди в довільному порядку", - наголосила М.Процишен.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року АМКУ відкрив справу проти "великої трійки" мобільних операторів за скорочення дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.

При цьому розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни ("Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell) розрахункового періоду в тарифних планах АМКУ розпочав ще у вересні 2018 року.

У серпні 2018 року lifecell заявив про переведення на 28-денну тарифікацію п'яти тарифних планів передоплати з 22 серпня і ще трьох - у вересні.

Раніше на розрахунковий період тривалістю чотири тижні перейшли оператори "Київстар" і "Vodafone Україна".

Отже, за 12 місяців абонентам тарифних планів із 28-денною тарифікацією доведеться оплатити зв'язок 13 разів.

Раніше АМКУ виграв у "Київстару" справу про посекундну тарифікацію.