Попит на електрокари серед українців зріс на 71%

За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин, це на 71% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

Топ-5 електрокарів на українському ринку

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. Із січня до березня українські номери отримали 678 автомобілів цієї моделі.

На другому місці — Tesla Model S (107 авто).

Третім за популярністю став BMW (87 електрокарів).

На четвертому місці — Renault Zoe (66 автівок).

Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку — FIAT 500e (60 автівок).

Нагадаємо, що в 2018 році українці придбали рекордну кількість електромобілів — 5,3 тисячі.

Варто зазначити, що вже з липня на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машиномісць зі електрозарядками.

Економічна правда