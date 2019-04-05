Всі розділи
Укр / Рус

Попит на електрокари серед українців зріс на 71%

П'ятниця, 5 квітня 2019, 15:09
 

За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин, це на 71% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

Топ-5 електрокарів на українському ринку

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. Із січня до березня українські номери отримали 678 автомобілів цієї моделі.

На другому місці — Tesla Model S (107 авто).

Третім за популярністю став BMW (87 електрокарів).

На четвертому місці — Renault Zoe (66 автівок).

Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку — FIAT 500e (60 автівок).

Нагадаємо, що в 2018 році українці придбали рекордну кількість електромобілів — 5,3 тисячі.

Варто зазначити, що вже з липня на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машиномісць зі електрозарядками.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто попит

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Росії відкрився завод Mercedes-Benz 5 квітня 2019, 10:31
Страх конкуренції: Toyota відкриє доступ до патентів на технології гібридних авто 3 квітня 2019, 09:54
Ford відкликає з китайського ринку 610 автомобілів 1 квітня 2019, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті