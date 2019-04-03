Гривня суттєво зміцнилась до долара і євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,97 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 2 квітня – 30,55 гривні).

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 – 26,92 гривні за долар.

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,22 гривні за долар.

Економічна правда