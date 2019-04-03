Гривня суттєво зміцнилась до долара і євро
Середа, 3 квітня 2019, 08:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,97 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 2 квітня – 30,55 гривні).
Нагадуємо:
2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 – 26,92 гривні за долар.
2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,22 гривні за долар.
Економічна правда
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