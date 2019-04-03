У Бахматюка кажуть, що НАБУ використовує проти нього "шантажистку"

Прес-служба агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка заявляє, що НАБУ свідомо затягує кримінальну справу щодо зловживань у ВіЕйБі банку, яким раніше володів бізнесмен.

Про це йдеться у заяві прес-служби агрохолдингу "Укрлендфармінг" стосовно публікації на ЕП "Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда".

"Так звана "справа НАБУ проти ВіЕйБі банку" розслідується уже більше трьох років. Факти, які досліджує НАБУ, вже свого часу були досліджені СБУ та Національною поліцією, а справи по ним — закриті. Відкриття нових проваджень по вже закритих справах є повним порушенням законів "Маски-шоу стоп", — наголошують у прес-службі Бахматюка.

"Небажання детективів НАБУ і, очевидно, керівництва цього органу, виконувати закони, і свідоме затягування справи, а справа знаходиться в НАБУ більше трьох років, наводить на думку про особистісні мотиви працівників цього органу", — йдеться у повідомленні.

На думку речників агрохолдингу, автори статті "перекрутили" у розслідуванні окремі факти.

В повідомленні зазначається, що справа проти ВІЕйБі банку була повторно відкрита після звернення громадянки Ірени Росс, в порушення законів "Маски-шоу стоп".

"Замовчується той факт, що вищезгадана громадянка зараз знаходиться в розшуку і їй інкримінують шантаж працівників ВіЕйБі банку. Простіше кажучи, Ірена Росс вимагала гроші в обмін на те, що її громадська організація не буде проводити якісь акції", — зазначають речники.

"Якщо підсумувати цю історію, складається враження, що детективи НАБУ використовували шантажистку, щоб поновити справу проти банку", — наголошує прес-служба.

В повідомленні також наголошується, що Олег Бахматюк ще рік тому звернувся до керівництва Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з пропозицією повернути всі борги банку, "які виникли перш за все через політику НБУ, направлену на знищення всієї банківської системи України".

"На жаль, досі ніхто із представників НБУ чи Фонду не захотів сісти за стіл переговорів. Таким чином виникає порочне коло, коли власник банку заявляє "я готовий повернути кошти", але ні НБУ, ні ФГВФО не хочуть шукати шляхи вирішення проблем", — констатує прес-служба агрохолдингу Бахматюка.

Нагадаємо:

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі банк" як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Детальніше читайте у статті на ЕП.

Нагадаємо, у вересні-2018 детективи Національного антикорупційного бюро розкрили схеми, за якими до визнання VAB банку неплатоспроможним виводилися кошти.