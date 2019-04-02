Гривня на міжбанку впала після стрибка вгору

Полігон для обкатки схем. Як ліквідували банк Новинського і куди поділися 7 мільярдів Банк "Форум" — перша фінустанова з "банкопаду" 2014 року, яка буде незабаром ліквідована. Проте це ще і перший банк, на якому “обкатували” різні схеми з виведення активів. Що сталося з банком після його падіння, куди зникли 7 мільярдів і що отримали вкладники? (рос)

Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі Процес повернення державі металургійного гіганта, який наразі контролює Фірташ, максимально затягується. Для чого це робиться, хто купує його продукцію і чому завод заробляє все менше.