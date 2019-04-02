Гривня на міжбанку впала після стрибка вгору
Вівторок, 2 квітня 2019, 17:55
2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 - 27,22 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,18 - 27,22 гривні;
Євро - 30,44 - 30,49 гривні;
Російський рубль - 0,4151 - 0,4160 гривні.
Нагадуємо:
2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,92 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,19 гривні.
Економічна правда
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