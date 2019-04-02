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Гривня на міжбанку впала після стрибка вгору

Вівторок, 2 квітня 2019, 17:55
 

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 - 27,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,18 - 27,22 гривні;

Євро - 30,44 - 30,49 гривні;

Російський рубль - 0,4151 - 0,4160 гривні.

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,92 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,19 гривні.

Економічна правда

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