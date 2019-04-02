Міжбанк, готівковий, "чорний" ринок: гривня різко зміцнюється

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,92 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,84 - 26,86 гривні;

Євро - 30,06 - 30,08 гривні;

Російський рубль - 0,4099 - 0,4104 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:15 котирування гривні до долара становили 26,84 - 27,11 гривні. Євро купують за 30,06 гривні, продають за 30,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 26,98 гривні, євро - 30,41 - 30,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,19 гривні.

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,23 гривні за долар.

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 — 27,03 гривні за долар.

Економічна правда