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Новини 23 квітня: новий головний податківець, прибуток банків, бензин

Вівторок, 23 квітня 2019, 21:00
 

Про нового головного податківця. Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Про прибуток банків. У першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд гривень чистого прибутку.

Про Приватбанк. Колегія суддів, яка задовольнила позов олігарха Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію "Приватбанку", поскаржилася на тиск з боку Петра Порошенка.

Про бензин з Білорусі. Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

Про бензин з Росії. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів.

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Економічна правда
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