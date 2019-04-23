Новини 23 квітня: новий головний податківець, прибуток банків, бензин

Про нового головного податківця. Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Про прибуток банків. У першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд гривень чистого прибутку.

Про Приватбанк. Колегія суддів, яка задовольнила позов олігарха Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію "Приватбанку", поскаржилася на тиск з боку Петра Порошенка.

Про бензин з Білорусі. Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

Про бензин з Росії. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів.

Ви хочете знати більше?

Передмістя наступає на Київ. Як вирішити транспортну проблему міст-супутників

Масштабна урбанізація передмістя Києва без вирішення проблем транспортної інфраструктури може мати непередбачувані наслідки: місто може зупинитися вже за кілька років.

Трудові мігранти. У яких державах українцям працювати вигідніше

На що вистачить грошей після року роботи за кордоном? Якщо йдеться про Німеччину, — то на однокімнатну квартиру під Києвом.