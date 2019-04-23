Гройсман запропонував повністю відмовитися від російського дизеля і бензину

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Київській області, повідомляє "Укрінформ".

Гройсман заявив, що заборона РФ на експорт нафти і нафтопродуктів в Україну є частиною економічної війни і уряд робить певні кроки, щоб мінімізувати негативний вплив такої заборони.

"Ми прогнозували, що це може бути, і наразі робимо певні кроки, щоб мінімізувати негативний вплив від таких явищ", - сказав Гройсман.

Він додав, що Україна все більше і більше відходити від будь-яких відносин з Росією.

Прем'єр повідомив, що наразі уряд робить кроки для диверсифікації поставок з інших країн.

"Навіть якщо мова йде про нафтопродукти, у нас є весь світ, у якого ми можемо купувати якісні продукти", - додав Гройсман.

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Нагадуємо:

Російська Федерація раніше встановила обмеження на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.