Євро на міжбанку коштує вже менше 30 гривень
Вівторок, 23 квітня 2019, 17:40
23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 - 26,65 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,63 - 26,65 гривні;
Євро - 29,85 - 29,89 гривні;
Російський рубль - 0,4174 - 0,4183 гривні.
Нагадуємо:
23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.
Євро на відкритті міжбанку торгувавася по 30 - 30,03 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 квітня на рівні 26,77 гривні.
Економічна правда
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