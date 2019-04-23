Курси валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,67 - 26,7 гривні;

Євро - 30 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,66 - 26,96 гривні. Євро купують за 29,93 гривні, продають за 30,4 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,82 - 26,93 гривні, євро - 30,15 - 30,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 квітня на рівні 26,77 гривні.

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда