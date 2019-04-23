Всі розділи
Укр / Рус

Курси валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

Вівторок, 23 квітня 2019, 11:07
 

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,67 - 26,7 гривні;

Євро - 30 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,66 - 26,96 гривні. Євро купують за 29,93 гривні, продають за 30,4 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,82 - 26,93 гривні, євро - 30,15 - 30,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 квітня на рівні 26,77 гривні.

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжбанк: Гривня різко зміцнилася після виборів 22 квітня 2019, 17:45
Курси валют після виборів: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 22 квітня 2019, 11:10
Гривня на міжбанку трохи піднялася 19 квітня 2019, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!