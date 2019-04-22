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Курси валют після виборів: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

Понеділок, 22 квітня 2019, 11:10
 

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79 - 26,82 гривні;

Євро - 30,12 - 30,15 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,86 - 27,16 гривні. Євро купують за 30,13 гривні, продають за 30,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,12 гривні, євро - 30,38 - 30,47 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні.

19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.

Економічна правда

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