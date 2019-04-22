Суд залишив топ-менеджера Гладковського керувати "Спецтехноекспортом"

Суд залишив Владислава Бельбаса на посаді директора державного держрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" у кримінальному провадженні щодо розтрати понад 55 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Слово і Діло".

Таке рішення у четвер, 18 квітня, ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Ірина Усатова за результатами розгляду клопотання Національного антикорупційного бюро погодженого з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Прокурор САП Вадим Сидоренко просив відсторонити Бельбаса від посади на 2 місяці. Своє клопотання він обґрунтовував тим, що підозрюваний може використати свою посаду для того, щоб незаконно вплинути на свідків з числа працівників "Спецтехноекспорту", які є його підлеглими.

Своєю чергою адвокат заперечував проти задоволення клопотання. Він вказував, що покладеними обов'язками на його клієнта зобов'язано утримуватися від спілкування зі свідками.

Вивчивши клопотання, суддя Усатова залишила його без задоволення.

Як пишуть "Наші гроші", Владислав Бельбас керує "Спецтехноекспортом" з липня минулого року, до того працював першим заступником директора підприємства, а у його відсутність – в.о. керівника. Бельбас до цього був керівником ТОВ "Дозор Авто" (раніше називалася "Богдан Схід Авто") Олега Гладковського. "Дозор Авто" до цього часу зареєстроване в Київі по вул. Електриків 29-А разом з корпорацією "Богдан".

Також Бельбас представлявся в ЗМІ як директор напрямку вантажних автомобілів і автобусів "Хюндай Мотор Україна". Останню фірму очолює Ігор Гладковський – син Гладковського.

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Нагадаємо:

"Спецтехноекспорт" фігурує у справі про розтрату 2,225 млн дол (55,5 млн грн).

4 березня за підозрою у розтраті цих грошей затримали 5 осіб. Йдеться про колишнього директора "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, його заступника, а тепер керівника ДП Владислава Бельбаса, ще одного заступника Барбула, директора департаменту та завідувача сектору держпідприємства.

Нібито Барбул організував розтрату коштів підприємства "Завод 410 Цивільної авіації" та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи.

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

4 березня детективи НАБУ провели обшуки в офісі "Спецтехноекспорту".

А 7 березня керівника й 4 екс-чиновників "Спецтехноекспорту" арештували.

9 березня директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу.

Гладковського-старшого президент Петро Порошенко 4 березня звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО.