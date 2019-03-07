Керівника й 4 екс-чиновників "Спецтехноекспорту" арештували

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжні заходи чинному та 4 колишнім службовцям "Спецтехноекспорту", причетних до розтрати 55,5 млн гривень коштів держпідприємства.

Відповідні рішення суд ухвалив 6 та 7 березня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, чинному керівнику підприємства (Владиславу Бельбасу) суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн гривень застави.

Колишньому очільнику держпідприємства (Павлу Барбулу) – тримання під вартою з можливістю внесення 1,9 млн гривень застави.

Екс-директору департаменту – тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн гривень застави.

Колишньому начальнику сектору – тримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн гривень застави.

Колишньому заступнику директора суд обрав за запобіжний захід цілодобовий домашній арешт.

Рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку ухвал суду буде вирішено після вивчення текстів ухвал та мотивів їх прийняття.

Нагадаємо:

4 березня затримали 5 осіб за підозрою в розтраті 2,225 млн дол. (55,5 млн грн) коштів державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт", яке є дочірнім підприємством ДП "Укрспецекспорту" і входить в ДК "Укроборонпром".

Йдеться про колишнього директора "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, його заступника, а тепер керівника ДП Владислава Бельбаса, ще одного заступника Барбула, директора департаменту та завідувача сектору держпідприємства.

Нібито Барбул організував розтрату коштів підприємства "Завод 410 Цивільної авіації" та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи.

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

4 березня детективи НАБУ провели обшуки в офісі "Спецтехноекспорту".

Також нагадаємо, що "Спецтехноекспорт" за 2018 рік уклало контракти з понад 30-ма країнами на рекордну суму за останні п’ять років суму — 282,5 мільйонів доларів.

Українська правда