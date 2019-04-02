Гривня спокійно відреагувала на результати виборів
Вівторок, 2 квітня 2019, 09:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,55 гривні (на 1 квітня – 30,57 гривні).
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,23 гривні за долар.
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 — 27,03 гривні за долар.
Економічна правда
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