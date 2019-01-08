Стало відомо, скільки пасажирів скористалися поїздом Мукачево–Будапешт

За неповний місяць курсування поїзда Мукачево-Будапешт, станом на 6 січня, ним скористалися 1 602 людини.

Про це повідомляє видання "Магістраль".

"Тільки за перші чотири тижні курсування поїзда №33/34 Будапешт-Мукачево, з 9 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року, ним скористалося 1602 людини. Зокрема, в напрямку Мукачево подорожували 915 пасажирів, в напрямку Будапешта - 687 пасажирів. Найбільший попит спостерігався напередодні Різдва Христового західного обряду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зайнятість крісел на маршруті становила 38%, що, на думку залізничників, для першого місяця курсування поїзда, є хорошим показником.

Курсує потяг за таким графіком: відправляється о 12.30 з Мукачева і о 19.37 прибуватиме до Будапешта - за київським часом. У протилежному напрямку потяг рухається наступним чином: о 8.23 (о 7.23 за європейським часом) відправлення з Будапешта і о 15.25 за київським часом прибуття в Мукачево.

Вартість квитків, відповідно, 680 гривень та 20,9 євро. Придбати квитки можна в касах вокзалів в Мукачеві та в Чопі.

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