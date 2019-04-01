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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

Понеділок, 1 квітня 2019, 18:04
 

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 — 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США — 26,98 — 27,03 гривні;

Євро — 30,31 — 30,37 гривні;

Російський рубль — 0,4114 — 0,4124 гривні.

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,23 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,20 гривні.

Економічна правда

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