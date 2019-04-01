Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
Понеділок, 1 квітня 2019, 18:04
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 — 27,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 26,98 — 27,03 гривні;
Євро — 30,31 — 30,37 гривні;
Російський рубль — 0,4114 — 0,4124 гривні.
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,23 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,20 гривні.
Економічна правда
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