Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,22 - 27,25 гривні;

Євро - 30,61 - 30,64 гривні;

Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:47 котирування гривні до долара становили 27,12 - 27,40 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,27 гривні, євро - 30,66 - 30,76 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,20 гривні.

29 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,33 гривні за долар.

Економічна правда