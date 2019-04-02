У 2018 році газ для підприємств коштував на 20% більше, ніж у 2017 році — Держстат

Газ для непобутових споживачів у другому півріччі минулого року коштував в середньому на 19,9% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2017 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Середня ціна природного газу для непобутових споживачів у другому півріччі 2018 року становила 11,01 тис грн за 1 тис. кубометрів, що на 19,9% більше, ніж у другому півріччі 2017 року.

Населення у липні-грудні минулого року купувало природний газ в середньому по 8,134 тис грн за 1 тис. кубометрів – на 16,9% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2017 року.

Дані для побутових споживачів наведено з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл та торгової націнки; для непобутових − з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл.

Загалом, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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Нагадуємо:

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження у квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов’язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не схвалив пропозицію НАК "Нафтогаз України" про скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню і теплокомуненерго, покладених на НАК.

Економічна правда