У 2018 році газ для підприємств коштував на 20% більше, ніж у 2017 році — Держстат
Газ для непобутових споживачів у другому півріччі минулого року коштував в середньому на 19,9% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2017 року.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
Середня ціна природного газу для непобутових споживачів у другому півріччі 2018 року становила 11,01 тис грн за 1 тис. кубометрів, що на 19,9% більше, ніж у другому півріччі 2017 року.
Населення у липні-грудні минулого року купувало природний газ в середньому по 8,134 тис грн за 1 тис. кубометрів – на 16,9% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2017 року.
Дані для побутових споживачів наведено з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл та торгової націнки; для непобутових − з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл.
Загалом, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Нагадуємо:
Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження у квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну PSO.
За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.
У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов’язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не схвалив пропозицію НАК "Нафтогаз України" про скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню і теплокомуненерго, покладених на НАК.
Економічна правда
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