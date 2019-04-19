ДТЕК Ахметова очікує на труднощі з імпортом в Україну вугілля з РФ

ДТЕК передбачає наявність труднощів з імпортом в Україну вугілля з Російської Федерації у зв’язку із затвердженими російським урядом 18 квітня обмеженнями з експорту ресурсу, але не прогнозує якихось серйозних проблем.

Про це заявив генеральний директор енергокомпанії Максим Тімченко під час спілкування з журналістами в Нікополі у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому він запевнив, що компанія доклала максимум зусиль для переведення блоків своїх ТЕС з антрациту на вугілля марки "Г".

"Крім того, наш базовий актив - "Павлоградвугілля" - перебуває тут (на контрольованій українською владою території - ред.). Ми збільшили обсяг видобутку більше ніж до 1,5 млн тонн, щоб забезпечити генерацію власним ресурсом. Тому, якщо говорити про електроенергетику, я вважаю, що в нас є альтернативи постачання вугілля - і власного ресурсу, і антрациту", - сказав він.

Водночас Тимченко зазначив, що проблемною і складною залишається ситуація з Луганською ТЕС, яка позбавлена можливості отримувати вугілля з контрольованої території, і куди постачання ресурсу здійснюється з активу "ДТЕК" у РФ - шахтоуправління "Обухівська".

"У Росії в нас є дві шахти, які постачають вугільною продукцією повністю Луганську та Криворізьку станції, обсяг постачань у 2018 році становив близько 1,2 млн тонн", - додав гендиректор ДТЕК.

Як повідомлялося, уряд РФ ухвалив рішення заборонити з 1 червня 2019 року експорт нафти й нафтопродуктів в Україну, а також упровадити обмеження на експорт вугілля.

Україна у 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис. тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва й реалізації електроенергії.