Скільки вугілля імпортувала Україна з РФ у 2018 році

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Загальний обсяг імпорту становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.

Так, імпорт антрациту з РФ становить 3 млн 624,136 тис. тонн (частка в загальному імпорті вугілля даної марки - 93,6%) на 387,328 млн доларів, бітумінозного (кам'яного) вугілля, в тому числі і коксівного - 11 млн 364,411 тис. тонн (66,1%) на 1 млрд 433,030 млн доларів.

Імпорт іншого вугілля з РФ склав 20,876 тис. Тонн (6,3%) на $ 2,433 млн.

Як повідомлялося, уряд РФ прийняв рішення заборонити з 1 червня 2019 року експорт нафти і нафтопродуктів в Україну, а також ввести обмеження на експорт вугілля.

Раніше з посиланням на Державну фіскальну службу повідомлялося, що Україна в січні-березні 2019 року скоротила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) на 8,6% (495,979 тис. Тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 5 млн 249,844 тис. тонн.