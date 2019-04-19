Реакція фінансових ринків на рішення щодо Приватбанку є тимчасовою — голова ради НБУ
В НБУ заявляють, що судова справа про націоналізацію Приватбанку не стосується вкладників банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів.
Про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.
"Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не буде мати істотного впливу ні на стан економіки України, ні на роботу банківської системи. Теперішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою", - стверджує Данилишин.
"У подальшому обов’язково буде апеляційний розгляд, який може розтягнутися на ряд років. Судовий спір не стосується вкладників Банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів", - написав голова ради НБУ.
"Як показав вчорашній день, за подіями навколо Приватбанку спостерігає не тільки МВФ, а весь світ. Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів, разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Впевнений, що злагоджені дії НБУ, Уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь", - йдеться у дописі Данилишина.
На початку квітня Данилишин спрогнозував, що у найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України.
Нагадаємо:
18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", яка була проведена у грудні 2016 року.
Після цього Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.
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Економічна правда
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