Реакція фінансових ринків на рішення щодо Приватбанку є тимчасовою — голова ради НБУ

В НБУ заявляють, що судова справа про націоналізацію Приватбанку не стосується вкладників банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів.

Про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

"Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не буде мати істотного впливу ні на стан економіки України, ні на роботу банківської системи. Теперішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою", - стверджує Данилишин.

"У подальшому обов’язково буде апеляційний розгляд, який може розтягнутися на ряд років. Судовий спір не стосується вкладників Банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів", - написав голова ради НБУ.

"Як показав вчорашній день, за подіями навколо Приватбанку спостерігає не тільки МВФ, а весь світ. Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів, разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Впевнений, що злагоджені дії НБУ, Уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь", - йдеться у дописі Данилишина.

На початку квітня Данилишин спрогнозував, що у найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України.

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", яка була проведена у грудні 2016 року.

Після цього Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

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Економічна правда