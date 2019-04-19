Історія з Приватбанком вже тисне на валютний курс — НБУ

Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій за підсумками наради РНБОУ, передає FinClub.

"Ми не можемо сьогодні прогнозувати, як це (рішення суду - ред.) вплине на курс. Хоча певні коливання були вже сьогодні відчутні - різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку становила плюс 15 копійок по долару", - заявив він.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки і не допустити інформаційного впливу на стабільність банківської системи", - сказав Смолій.

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Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.

18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 - 26,94 гривні за долар.