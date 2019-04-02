Голова ради НБУ не очікує тривожних подій на валютному ринку

У найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України.

Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

"За три перших місяці 2019 року гривня зміцнилася відносно долара на 1,8%, відносно євро на 3,7% (при оцінці динаміки курсу гривні до євро потрібно врахувати підвищення курсу долара до євро за цей період з 1,14 до 1,12 - нагадаю, що нацвалюта України орієнтується на долар США", - навів дані Данилишин.

"Певна незначна девальвація (у нас курс гривні є плаваючим) протягом другої половини літа зміниться зміцненням курсу нацвалюти на початку осені і його стабілізацією. За режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу є здоровою реакцією на постійні зміни ситуації в економіці і їх не потрібно вважати ознаками кризових явищ", - спрогнозував він.

"Основним чинником буде експортна виручка від сільгосппродукції. Україна все більше стає аграрною країною, тому і курс гривні все сильніше залежить від обсягу врожаю сільгосппродукції і світових цін на неї", - підкреслив Данилишин.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

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