Курс валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

18 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 30,24 - 30,27 гривні;

Російський рубль - 0,4192 - 0,4198 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,72 - 26,98 гривні. Євро купують за 30,09 гривні, продають за 30,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,90 - 26,98 гривні, євро - 30,30 - 30,39 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда