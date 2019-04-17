Міжбанк: гривня стабільна

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,71 - 26,74 гривні;

Євро - 30,19 - 30,22 гривні;

Російський рубль - 0,4176 - 0,4183 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,72 гривні.

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Економічна правда