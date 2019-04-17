Міжбанк: гривня стабільна
Середа, 17 квітня 2019, 17:50
17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,71 - 26,74 гривні;
Євро - 30,19 - 30,22 гривні;
Російський рубль - 0,4176 - 0,4183 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,72 гривні.
17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.
Економічна правда
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