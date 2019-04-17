Нацбанк зміцнив гривню на 9 копійок
Середа, 17 квітня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,72 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 16 квітня – 30,33 гривні).
Нагадуємо:
16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,73 гривні за долар.
16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,72 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua