Нацбанк зміцнив гривню на 9 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,72 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 16 квітня – 30,33 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,73 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,72 гривні за долар.

Економічна правда